Мастер ПСЗ «Янтарь» незаконно увеличивал зарплату рабочим за «откаты»
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут судить мастера цеха ПСЗ «Янтарь» за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В течение нескольких лет мастер цеха незаконно завышал десяти рабочим коэффициент трудового участия, тем самым, увеличивая их зарплаты.
За свои «услуги» злоумышленник получал от каждого из рабочих от 2 тысяч до 7 тысяч рублей в месяц.
Всего мастер за три года таких махинаций смог получить более 900 тысяч рублей.