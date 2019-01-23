Мастер ПСЗ «Янтарь» незаконно увеличивал зарплату рабочим за «откаты»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-23T18:06:14+03:00

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В Калининграде будут судить мастера цеха ПСЗ «Янтарь» за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В течение нескольких лет мастер цеха незаконно завышал десяти рабочим коэффициент трудового участия, тем самым, увеличивая их зарплаты.

За свои «услуги» злоумышленник получал от каждого из рабочих от 2 тысяч до 7 тысяч рублей в месяц.

Всего мастер за три года таких махинаций смог получить более 900 тысяч рублей.