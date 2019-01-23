Для оперативного реагирования на снегопады калининградским дорожникам нужно больше метеостанций

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-23T18:10:58+03:00

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В Калининградской области разработан проект полного покрытия региона метеостанциями, которые дают краткосрочные прогнозы погоды. Для этого необходимо 36 таких станций, сейчас на дорогах установлено всего восемь, сообщил замдиректора Управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

- Нужны прогнозы погоды с точностью до часа. К сожалению, их никто не дает. Часто бывает так: дорожные службы только очистили и посыпали дорогу, как новый снежный заряд уничтожает их работу или боковой ветер сносит все нанесенные противогололедные материалы на обочину. Мы все это учитываем, стараемся оперативно реагировать, - рассказал заместитель директора управления Дмитрий Анисимов.

Метеостанции при помощи датчиков измеряют температуру внутри дороги, на поверхности, толщину слоя воды или снега и другие параметры. Они также фиксируют степень и момент обледенения покрытия, что позволит организовать оперативное устранение снежных заносов и гололеда.