Велодорожке быть: Нацпарк «Куршская коса» получил положительное заключение экспертизы

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-23T18:15:49+03:00

Начало строительства намечено на 2020 год

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Национальный парк «Куршская коса» получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту строительства велодорожки на Куршской косе. Об этом в Инстаграме сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Поздравляю всех нас», – написал он и отметил, что впереди главгосэкспертиза проектной и сметной документации в Санкт-Петербурге.

«После ее прохождения в соответствии с действующим законодательством можно будет рассчитывать на финансирование строительства», - сообщил Антон Алиханов.

Начало стройки намечено на 2020 год.