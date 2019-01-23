2019-01-23T19:12:45+03:00
Общество

Антону Алиханову пожаловались на варварское убийство животных в Роминтенской пуще

Глава региона пообещал заняться этим вопросом
Александр КАТЕРУША
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В пуще.В пуще.Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатору Калининградской области в Инстаграме пожаловались на беспредел охотников в знаменитой Роминтенской пуще.

Пользователь alexxx039, который живет на территории пущи, написал: «Говорят, что у нас будет парк в пуще под эгидой ЮНЕСКО, в данный момент в экопарке происходит просто варварское убийство животных, охотники стреляют прямо в посёлке Пугачево, контроля нет никакого, убийство оленей происходит прямо «по-беспределу».

По словам местного жителя по вечерам, после 19 часов вечера «идет канонада выстрелов по всей пуще».

«Просим принять меры реагирования. Пусть хоть не стреляют рядом с поселками, у нас дети», - обращаются к главе региона.

Губернатору написали в Инстаграме. Фото: Instagram.com

Губернатору написали в Инстаграме.Фото: Instagram.com

Губернатор в ответ жителю пущи кратко написал: «Зймемся».

Роминтенская пуща – старый лес в Нестеровском районе, где водится множество животных, включая благородных оленей, лосей, косуль, кабанов, бобров, куниц и др.

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