Поликлинику Гурьевска отремонтировали за 5,5 млн рублей
Поликлиника Гурьевска вошла в реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в конце прошлого года. Тут провели капремонт, был смонтирован подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, появились «открытая» регистратура. За счет пристройки площадь входной группы увеличилась на 60 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, перед входом в поликлинику завершают работы по оборудованию парковки.
- Мы создали многоканальный call-центр, причем запись на прием наряду с медперсоналом здесь осуществляют три телефонных робота, – отметил главврач больницы Владимир Сузриков. – Такого больше нет ни в одной государственной медорганизации региона.
В общей сложности на внедрение «бережливых технологий» в поликлинике Гурьевска было направлено более 5,5 млн рублей из регионального бюджета, средств больницы и внебюджетных источников.
В планах – ремонт детской поликлиники, строительство модуля для увеличения площадей женской консультации и регистратуры взрослой поликлиники, возведение новой котельной.