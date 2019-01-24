2019-01-24T10:13:37+03:00
Общество

Поликлинику Гурьевска отремонтировали за 5,5 млн рублей

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Поликлиника Гурьевска вошла в реализацию проекта «Бережливая поликлиника» в конце прошлого года. Тут провели капремонт, был смонтирован подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, появились «открытая» регистратура. За счет пристройки площадь входной группы увеличилась на 60 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, перед входом в поликлинику завершают работы по оборудованию парковки.

- Мы создали многоканальный call-центр, причем запись на прием наряду с медперсоналом здесь осуществляют три телефонных робота, – отметил главврач больницы Владимир Сузриков. – Такого больше нет ни в одной государственной медорганизации региона.

В общей сложности на внедрение «бережливых технологий» в поликлинике Гурьевска было направлено более 5,5 млн рублей из регионального бюджета, средств больницы и внебюджетных источников.

В планах – ремонт детской поликлиники, строительство модуля для увеличения площадей женской консультации и регистратуры взрослой поликлиники, возведение новой котельной.

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