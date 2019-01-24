Калининградца задержали с большим количеством марихуаны

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-24T10:16:43+03:00

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В Калининграде задержали мужчину, который незаконно хранил наркотики. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

25-летнего калининградца остановили на улице судостроительной. В ходе досмотра у мужчины полицейские обнаружили и изъяли 6 свертков, внутри которых находилось вещество растительного происхождения.

- Согласно заключению химической экспертизы, вещество растительного происхождения является наркотическим средством – каннабис массой около 10 граммов, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.