Калининградец избил соседа по участку металлической трубой

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-24T10:21:35+03:00

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В Калининграде конфликт владельцев земельных участков закончился уголовным делом. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 29-летинй мужчина, проживающий на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ. Он заявил, что его избил владелец соседнего участка.

- Участковые установили, что в ходе словесного конфликта 55-летний подозреваемый металлической трубой несколько раз ударил оппонента в голову, причинив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.