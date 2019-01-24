Власти Калининграда просят сообщать о брошенных на улицах автомобилях

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-24T10:36:36+03:00

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В прошлом году с улиц областного центра было вывезено 30 бесхозных автомобилей, однако, проблема до сих пор не решена. Поэтому горожане могут сообщать об автохламе сотрудникам комитета муниципального контроля по телефону 92-36-04

- Но прежде, чем жаловаться на соседа властям убедитесь, что его транспорт непригоден к эксплуатации и брошен, находится в аварийном состоянии. Под эти критерии подпадают и сгоревшие машины, - отметили в городской администрации.