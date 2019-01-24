2019-01-24T10:43:39+03:00
Общество

За сутки в Калининградской области оштрафовали 22 пешехода-нарушителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду, 23 января, сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 22 пешехода, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Также штраф придется заплатить восьмерым водителям, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов. Еще пять водителей привлекли к ответственности за разговор по мобильному телефону во время движения.

Кроме этого, за сутки на калининградских дорогах поймали трех пьяных водителей, при чем, одни из задержанных попался на повторном пьяном вождении. Теперь ему грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе полиции.

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