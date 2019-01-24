В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-24T10:47:26+03:00

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В Калининграде до 17 часов не будет холодной воды в домах №36,38,46 на улице Карамзина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

От электричества до 13:30 будут отключены дома по пр. Калинина 59-63, 65-69, 71-77, 79-83а, 81а (ЦТП), ул. Ольштынская 44а-в-52, 54-58, ул. Мебельная 14-16, ул. Хмельницкого 40-46.

С 13.30 до 18.00 без света останутся дома по ул. Ольштынская 30-44, пер. Ольштынский 1-9, пр. Калинина 53-57.

До 15.00 отключат дома по ул. Берестяная 28, 30.