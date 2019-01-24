2019-01-24T10:50:23+03:00
Общество

В поселке Южный отремонтировали школьный спортзал

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В школе поселка Южный Багратионовского района отремонтировали спортивный зал. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства образования.

Ремонт помещения провели в рамках программы по улучшению условий для занятий спортом в сельской местности. Теперь более 520 учеников с первого по одиннадцатый классы будут тренироваться в современном зале с новым оборудованием. Сегодня в школе активно развиваются не только массовые виды спорта, такие как футбол и волейбол, но и индивидуальные – теннис и шахматы.

В министерстве образования отметили, что за последние пять лет в 46-ти области школах проведен ремонт спортивных залов, расположенных в сельской местности, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием, а также установлено 15 открытых плоскостных сооружений. В них созданы 65 школьных спортивных клубов. При этом около четырех тысяч детей стали заниматься спортом во внеурочное время впервые.

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