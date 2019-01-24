В Светлогорске во время штормов будут закрывать выходы на променад

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-24T10:57:58+03:00

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В Светлогорске будут перекрывать выходы на променад во время опасных гидрометеорологический явлений. Об этом сообщается на сайте муниицпалитета.

Выходы на променад будут закрываться со стороны центральной лестницы, серпантинного спуска и Дома рыбака будут перекрываться.

- Администрация Светлогорского городского округа просит горожан и гостей курорта с пониманием отнестись к данной мере, - говорится в сообщении на сайте администрации.