В Светлогорске во время штормов будут закрывать выходы на променад
.Фото: svetlogorsk39.ru
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В Светлогорске будут перекрывать выходы на променад во время опасных гидрометеорологический явлений. Об этом сообщается на сайте муниицпалитета.
Выходы на променад будут закрываться со стороны центральной лестницы, серпантинного спуска и Дома рыбака будут перекрываться.
- Администрация Светлогорского городского округа просит горожан и гостей курорта с пониманием отнестись к данной мере, - говорится в сообщении на сайте администрации.