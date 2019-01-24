Житель Балтийска украл у девушки 12 тысяч и пригласил ее в кафе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-24T11:08:06+03:00

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В Балтийске за кражу и мошенничество осудили местного жителя. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

В сентябре прошлого года горожанин украл у своей знакомой 12 тысяч рублей. Как оказалось, деньги понадобились ему для того… чтобы пригласить даму в кафе.

Впрочем, состоявшееся свидание вряд ли можно назвать удачным. Мужчине потребовалось срочно позвонить, он попросил у подруги телефон и больше не вернулся в кафе.

Суд признал его виновным в краже и мошенничестве и приговорил к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.