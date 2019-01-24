Участник шоу «Голос» Илья Хвостов раскрыл стоимость своих концертов в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-24T11:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Участник шоу «Голос», калининградский музыкант Илья Хвостов опроверг слухи о космической стоимости своих сольных концертов и выступлениях с группой «МЫсли Вслух».

«Дезинформация на сегодняшний момент такова – оказывается наше выступление стоит от 140 до 200 тысяч рублей. Это меня, мягко говоря, шокировало! – написал музыкант на своей страничке в Facebook. - Сразу открою все карты: цена нашего выступления с группой в Калининграде и области не превышает 80 тысяч рублей. Стоимость зависит от многих факторов, которые обсуждаются в индивидуальном порядке. Если вдруг от кого-нибудь вы услышите, что стоимость нашего выступления выше этой цифры, то знайте - этот человек вам нагло врет или хочет навариться!

По мнению Ильи Хвостова шоу-бизнес в нашем городе переживает не лучшие времена.

«Калининградский «шоу-бизнес» (или как «это» назвать) прогнил уже давно. И я абсолютно уверен, что вы знаете как минимум нескольких человек, которые обладают нездоровой наглостью и удивительным качеством - идти по головам, зарабатывая на чужом труде, наплевав на всех и вся. Не будем о них. Флаг им в ж... зубы. Каждый зарабатывает и живет, как умеет», - заключил Илья Хвостов.