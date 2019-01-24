СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-24T11:27:51+03:00

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В Балтийске осудили матроса, ударившего ножом сослуживца. Об этом сообащет пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.

Инцидент произошел в марте прошлого года во время застолья в квартире на улице Батарейной. Выпивающие матросы поругались, одни из них схватил нож и ударил оппонента в живот.

На суде обвиняемый признал вину, он также возместил потерпевшему причинный вред.

Гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам содержания в дисциплинарной воинской части без ограничения свободы.