В Балтийске осудили матроса, ударившего ножом сослуживца
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске осудили матроса, ударившего ножом сослуживца. Об этом сообащет пресс-служба военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.
Инцидент произошел в марте прошлого года во время застолья в квартире на улице Батарейной. Выпивающие матросы поругались, одни из них схватил нож и ударил оппонента в живот.
На суде обвиняемый признал вину, он также возместил потерпевшему причинный вред.
Гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам содержания в дисциплинарной воинской части без ограничения свободы.