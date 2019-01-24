В Гвардейске прокуратура заставила администрацию выделить квартиру семье инвалидов
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В Гвардейске семье инвалидов выделили квартиру. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Супруги, являющиеся инвалидами второй группы, долгое время проживали в квартире, которую признали аварийной и непригодной для проживания.
Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрации Гвардейска выделить им нормальное жилье. Районный суд, а затем и областной поддержали требование прокурора. В результате решение суда было исполнено, инвалиды получили двухкомнатную квартиру.