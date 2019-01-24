В Калининграде казаков обучили доставать людей, провалившихся под лед

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-24T11:41:51+03:00

Даже в ледяной воде мужчины не отказались от папах-кубанок

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В Калининграде на Верхнем озере спасатели МЧС обучили представителей казачества доставать людей, провалившихся под лед. Во льду водоема отверстие, а люди облачились в гидрокостюмы.

Казаки, наблюдавшие за процессом спасения с помощью лестницы, круга и веревок, решили в итоге попробовать свои силы в качестве спасателей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, сотрудники МЧС помогли им облачиться в гидрокостюмы и дали необходимые инструкции на берегу.

«Эти смельчаки из города Мамоново ступили на лед, точнее сказать, поползли по нему к полынье, не расставаясь с символами казачества – кубанками», - сообщили в пресс-службе. Обучение прошло успешно.

Казаки из Мамоново давно сотрудничают с местными инспекторами ГИМС, участвуя в рейдах и патрулированиях, часто выступая в качестве нештатных сотрудников инспекции по маломерным судам.