В Балтийске власти начнут вычислять ветхие балконы

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-24T12:00:17+03:00

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В среду на рабочем совещании глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников поручил главному архитектору разработать колористику фасадов домов первой линии на основных улицах Балтийска: проспекте Ленина, Гвардейском бульваре, улицах Ушакова, Садовой и в старой части города. Кроме того, глава поручил разработать план по ремонту жилого фонда на 2-3 года вперед и продумать ход операции «Балкон». Комитет ЖКХ и управляющие компании в ближайшее время должны выявить ветхие конструкции балконных плит и принять техническое решение об их эксплуатации.

В 2019 году в Балтийском городском округе будет отремонтировано семь домов. Как сообщает пресс-служба администрации, ремонт пройдет в рамках программы Капитального ремонта в доме №2 на Артиллерийской, доме №21 на Некрасова, доме №19 и 77 на Ленина, доме №6 на Зеленой (в этих домах заменят кровлю). В доме №18 на улице Ленина и доме №11 на Чайковского отремонтируют фасады. Кроме того, в домах на Зеленой и Некрасова запланированы работы по ремонту фундаментов.