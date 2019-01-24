В Калининграде будут судить уголовника из Новгородской области за изнасилование пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-24T12:11:19+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего мужчины в изнасиловании пожилой женщины. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В октябре прошлого года в поселке Прибрежный 33-летний мужчина зашел в квартиру к 72-летней женщине, избил ее и изнасиловал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность насильника и задержали его. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, угоны и грабежи на территории Новгородской области.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Московского района Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу.