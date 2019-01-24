В небе над Балтикой российский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-24T12:19:40+03:00

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Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили воздушная цель, приближающуюся к госгранице. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

- Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера, - сообщили в пресс-службе Минобороны

После того как разведчик удалился от российской границы, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.