В небе над Балтикой российский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик
Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили воздушная цель, приближающуюся к госгранице. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.
- Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера, - сообщили в пресс-службе Минобороны
После того как разведчик удалился от российской границы, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.