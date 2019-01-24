В феврале из Светлогорска в Калининград пустят утренний поезд-экспресс

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-24T12:25:24+03:00

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С 4 февраля в тестовом режиме запускается утренний экспресс из Светлогорска в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Проект «Деловой экспресс» предусматривает отправление поезда из Светлогорска вслед за утренним «рабочим» поездом в 7:39, который следует со всеми остановками.

Время отправления поезда со станции «Светлогорск-2» в 8:00, прибытие на станцию «Калининград-Северный» в 8:38 (с остановками по станциям «Светлогорск-1» и «Пионерский Курорт» в пути следования).

Кроме того, дополнительно будет назначен в вечернее время пригородный поезд сообщением «Калининград-Южный – Светлогорск-2» через Зеленоградск со временем отправления в 19:57 (прибытие в 21:31). На данных рейсах будет курировать электропоезд повышенной комфортности «Ласточка».

- Изменение расписания позволит обеспечить перевозку пассажиров в вечернее время из областного центра в приморских направлениях. Назначение вечернего поезда подразумевает его отстой в ночное время на станции «Светлогорск-2», что снизит расходы, связанные с курсированием «технических» поездов. Запускаем проект «Деловой поезд» в тестовом режиме, если он не будет пользоваться спросом у пассажиров, его придется отменить, – рассказал заместитель министра развития инфраструктуры Владимир Жовтун.