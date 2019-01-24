2019-01-24T12:25:24+03:00
Общество

В феврале из Светлогорска в Калининград пустят утренний поезд-экспресс

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

С 4 февраля в тестовом режиме запускается утренний экспресс из Светлогорска в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Проект «Деловой экспресс» предусматривает отправление поезда из Светлогорска вслед за утренним «рабочим» поездом в 7:39, который следует со всеми остановками.

Время отправления поезда со станции «Светлогорск-2» в 8:00, прибытие на станцию «Калининград-Северный» в 8:38 (с остановками по станциям «Светлогорск-1» и «Пионерский Курорт» в пути следования).

Кроме того, дополнительно будет назначен в вечернее время пригородный поезд сообщением «Калининград-Южный – Светлогорск-2» через Зеленоградск со временем отправления в 19:57 (прибытие в 21:31). На данных рейсах будет курировать электропоезд повышенной комфортности «Ласточка».

- Изменение расписания позволит обеспечить перевозку пассажиров в вечернее время из областного центра в приморских направлениях. Назначение вечернего поезда подразумевает его отстой в ночное время на станции «Светлогорск-2», что снизит расходы, связанные с курсированием «технических» поездов. Запускаем проект «Деловой поезд» в тестовом режиме, если он не будет пользоваться спросом у пассажиров, его придется отменить, – рассказал заместитель министра развития инфраструктуры Владимир Жовтун.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Шуйской в Калининграде "малолетний мажор" расстреливает котов из воздушки
В Калининграде согласовано увеличение детского сада на Павлика Морозова на 88 мест
В Советске задержали мужчину, который выбил глаз собутыльнице
В небе над Балтикой российский истребитель перехватил шведский самолет-разведчик
С калининградца взыскали 148 тысяч за спиленный дуб
В Калининграде будут судить уголовника из Новгородской области за изнасилование пенсионерки
В Балтийске власти начнут вычислять ветхие балконы
В Калининграде казаков обучили доставать людей, провалившихся под лед
В Гвардейске прокуратура заставила администрацию выделить квартиру семье инвалидов
В Балтийске осудили матроса, ударившего ножом сослуживца
Участник шоу «Голос» Илья Хвостов раскрыл стоимость своих концертов в Калининграде
Житель Балтийска украл у девушки 12 тысяч и пригласил ее в кафе
В Светлогорске во время штормов будут закрывать выходы на променад
В поселке Южный отремонтировали школьный спортзал
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
За сутки в Калининградской области оштрафовали 22 пешехода-нарушителя
Власти Калининграда просят сообщать о брошенных на улицах автомобилях
Калининградец избил соседа по участку металлической трубой
Калининградца задержали с большим количеством марихуаны
Поликлинику Гурьевска отремонтировали за 5,5 млн рублей
Антону Алиханову пожаловались на варварское убийство животных в Роминтенской пуще
Велодорожке быть: Нацпарк «Куршская коса» получил положительное заключение экспертизы
Для оперативного реагирования на снегопады калининградским дорожникам нужно больше метеостанций
Мастер ПСЗ «Янтарь» незаконно увеличивал зарплату рабочим за «откаты»
В Калининграде представят книгу, посвященную 75-летию снятия блокады Ленинграда
На уборку областных дорог от снега вывели 250 единиц техники