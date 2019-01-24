В Советске задержали мужчину, который выбил глаз собутыльнице
.Фото: Александр Подгорчук
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В Советске за причинение тяжкого вреда здоровью задержали местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
36-летний мужчина выпивал со своей 50-летней знакомой. Во время застолья они поругались, в результате мужчина ударил женщину локтем в лицо и выбил ей глаз.
По данному факту полицейские завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Советчанину грозит до 8 лет лишения свободы.