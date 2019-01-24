В Калининграде согласовано увеличение детского сада на Павлика Морозова на 88 мест

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-24T12:32:28+03:00

Об этом сообщил вице-мэр Артур Крупин

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В Калининграде детский сад на улице Павлика Морозова увеличат на 88 мест. О том, что проект согласован, в четверг сообщил вице-мэр Артур Крупин.

- 23 января получено положительное заключение государственной экспертизы о признании сметной стоимости строительства здания дошкольного учреждения №78 по улице Павлика Морозова, д. 7а в Калининграде экономически эффективной, - заявил Крупин на своей персональной странице в фейсбуке. - Спасибо специалистам Центра проектных экспертиз и ценообразования в строительстве Калининградской области за совместную работу.

Тут же крупин опубликовал технико-экономические показатели пристройки к детскому саду, в частности, общая площадь одноэтажного здания составит 1295,50 квадратных метров.

Напомним, строительство будет осуществлено за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Проектированием занималась компания «Вест-Проект».