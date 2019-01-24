На улице Шуйской в Калининграде "малолетний мажор" расстреливает котов из воздушки

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-24T12:55:14+03:00

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На улице Шуйской, что в Ленинградском районе Калининграда, уже несколько котов стали жертвами очередного зооненавистника. Об этом сообщили калининграде в группе "Подслушано в Калининграде".

"Моя соседка писала про то, что у нее на улице Шуйской ночью кота расстреляли с воздушки, - пишет анонимный автор. - У еще у одной нашей соседки тоже в кошку выстрелили в ту же ночь. Развлекается этим малолетний мажор. Теперь эти мрази нам угрожают, мол вам тут еще жить, не поднимайте шумиху".

Напомним, недавно дикий случай произошел на улице Мариупольской, где жильцы замуровали в подвале нескольких котят.