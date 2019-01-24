2019-01-24T14:08:13+03:00
Происшествия

Балтийское море опять замерзло

Калининградцы начали выкладывать в сеть фотографии замерзшего моря
Иван МАРКОВ
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..Фото: Александра Королева
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Балтийское море начало замерзать. В четверг в соцсетях начали появляться фотографии с побережья, по которым видно, что море в районе курортов Калининградской области начинает покрываться льдом. В ночь на четверг, напомним, температура воздуха опускалась до -15 градусов по шкале Цельсия.

Тем не менее, согласно данным Гидрометцентра России за 23 января, пока десятибалльная сплоченность льда наблюдается только в районе Куршского залива.

Напомним, в конце февраля прошлого года в Калининградскую область тоже пришли сильные морозы, из-за которых десятки метров прибрежной полосы в районе Пионерского, Зеленоградска и Светлогорска превратились в каток.

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