2019-01-24T13:51:12+03:00
Общество

Снижение уличного криминала в Калининграде объяснили работой «Безопасного города»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области по итогам 2018 года уровень уличного криминала снизился на четверть по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данным УМВД.

- Наружное наблюдение доказало свою эффективность, став действенной профилактической мерой для поддержки безопасности. Техника помогает правоохранительным органам бороться с преступностью. Правоохранительные органы активно используют записи с видеокамер при расследовании преступлений и иных правонарушений. С помощью технических средств «Безопасного города» раскрыто более 200 преступлений и порядка тысячи правонарушений, без учета нарушений ПДД, - отметили в пресс-служба правительства.

Камеры региональной системы видеонаблюдения работают на основных оживленных улицах и проспектах, в местах отдыха граждан, во дворах, в парках, рядом с объектами торговли и строительства, возле исторически важных объектов, на пунктах пропуска через госграницу. Сейчас в региональную систему интегрировано 1 193 видеокамеры наружного наблюдения, которые фиксируют происходящее на улицах Калининграда и в городах области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработный калининградец украл из автосервиса 200 метров провода
В пятницу в Калининграде назовут лучшего студента
В Калининградском зоопарке покажут купание тапиров
Прокуратура требует отремонтировать разваливающийся понтонный мост в Славском районе
В калининградскую «Балтику» перешел нападающий из ФК «Томь»
В Калининградской области вырастили 10 млн тюльпанов, которые отправят в регионы
Россельхознадзор не пустил в Калининград 54 тонны скумбрии из Китая
На окраине Калининграда рейсовый автобус на гололеде развернуло поперек дороги
В Черняховске концессионер построит две котельные
В трех поселках Гурьевского района до 17:00 не будет света
В Калининграде вооруженный ножом мужчина пытался ограбить магазин
Предварительное слушание по делу Рудникова и Дацышина перенесли на февраль