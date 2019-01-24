Снижение уличного криминала в Калининграде объяснили работой «Безопасного города»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-24T13:51:12+03:00

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В Калининградской области по итогам 2018 года уровень уличного криминала снизился на четверть по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данным УМВД.

- Наружное наблюдение доказало свою эффективность, став действенной профилактической мерой для поддержки безопасности. Техника помогает правоохранительным органам бороться с преступностью. Правоохранительные органы активно используют записи с видеокамер при расследовании преступлений и иных правонарушений. С помощью технических средств «Безопасного города» раскрыто более 200 преступлений и порядка тысячи правонарушений, без учета нарушений ПДД, - отметили в пресс-служба правительства.

Камеры региональной системы видеонаблюдения работают на основных оживленных улицах и проспектах, в местах отдыха граждан, во дворах, в парках, рядом с объектами торговли и строительства, возле исторически важных объектов, на пунктах пропуска через госграницу. Сейчас в региональную систему интегрировано 1 193 видеокамеры наружного наблюдения, которые фиксируют происходящее на улицах Калининграда и в городах области.