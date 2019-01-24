Селфи через решетку: в Светлогорске обрыв у театра эстрады огородили забором

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-24T13:51:54+03:00

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Высокий обрыв возле театра эстрады "Янтарь-холл" в Светлогорске теперь огорожен металлическим забором. Как сообщили в городской администрации, это сделано в целях безопасности туристов.

- На некоторых участках специально предусмотрены смотровые площадки для фотолюбителей, желающих запечатлеть морские сюжеты, - отметили в администрации. - Как показало время, если не предусмотреть подобные фотозоны, ограждение может очень быстро пострадать - любителей селфи ничто не останавливает.