В храме в Зеленоградске провели богослужение с сурдопереводом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-24T14:24:31+03:00

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В Зеленоградске в храме Преображения Господня проведи богослужение с сурдопереводом. Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин, храм 23 января посетили дети, педагоги и директор интерната для глухих из поселка Сосновка.

- Требуется серьезный специалист, чтобы проводить перевод богослужения. Даже если человек владеет языком глухонемых, он должен разбираться в тонкостях и уметь переводить все слова, произнесенные священником, - сказал Давид Рожин.

В зеленоградском храме сурдоперевод осуществляла преподаватель интерната для глухих Лидия Середина.

Все пришедшие в храм приняли участие в таинстве исповеди и причастились.