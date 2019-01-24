В храме в Зеленоградске провели богослужение с сурдопереводом
В Зеленоградске в храме Преображения Господня проведи богослужение с сурдопереводом. Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин, храм 23 января посетили дети, педагоги и директор интерната для глухих из поселка Сосновка.
- Требуется серьезный специалист, чтобы проводить перевод богослужения. Даже если человек владеет языком глухонемых, он должен разбираться в тонкостях и уметь переводить все слова, произнесенные священником, - сказал Давид Рожин.
В зеленоградском храме сурдоперевод осуществляла преподаватель интерната для глухих Лидия Середина.
Все пришедшие в храм приняли участие в таинстве исповеди и причастились.