Калининградскую «Балтику» планируют спасать с помощью «SMMщика уровня Бог»
В среду заместитель генерального директора футбольного клуба «Балтика» Елена Полейко сообщила на своей персональной странице в фейсбуке, что команда разыскивает специалиста по продвижению в соцсетях.
- В нашу огонь-команду ФК «Балтика» требуется SMMщик уровня Бог! – написала Полейко. - С опытом работы в CRM Битрикс24, с хорошим написанием текстов! Креативность приветствуется! Слова таргетная реклама, лендинг и т.д. не должны быть чуждыми для вас.
Кроме того, Полейко разыскивает менеджера по коммерции, которого она назвала «самым важным человеком после тренера».
Вероятно, руководство клуба решило, что если с игрой команды все не очень хорошо, то спасать ее необходимо при помощи соцсетей. Напомним, сегодня «Балтика» находится практически на самом дне турнирной таблицы (на 16-м месте).