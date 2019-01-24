2019-01-24T14:28:29+03:00
Спорт

Калининградскую «Балтику» планируют спасать с помощью «SMMщика уровня Бог»

Об этом заявила заместитель генерального директора футбольного клуба Елена Полейко
Иван МАРКОВ
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Чирлидинг футбольный клуб уже спасти, похоже, не можетЧирлидинг футбольный клуб уже спасти, похоже, не можетФото: Александр КАТЕРУША
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В среду заместитель генерального директора футбольного клуба «Балтика» Елена Полейко сообщила на своей персональной странице в фейсбуке, что команда разыскивает специалиста по продвижению в соцсетях.

- В нашу огонь-команду ФК «Балтика» требуется SMMщик уровня Бог! – написала Полейко. - С опытом работы в CRM Битрикс24, с хорошим написанием текстов! Креативность приветствуется! Слова таргетная реклама, лендинг и т.д. не должны быть чуждыми для вас.

Кроме того, Полейко разыскивает менеджера по коммерции, которого она назвала «самым важным человеком после тренера».

Вероятно, руководство клуба решило, что если с игрой команды все не очень хорошо, то спасать ее необходимо при помощи соцсетей. Напомним, сегодня «Балтика» находится практически на самом дне турнирной таблицы (на 16-м месте).

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