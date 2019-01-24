Еще в 19 селах Калининградской области заработал бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-24T14:37:28+03:00

В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» ввел в эксплуатацию еще 19 беспроводных точек доступа в интернет

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Хорошая новость! Бесплатный Wi-Fi теперь доступен жителям следующих населенных пунктов: Логвино, Павлинино, Моховое Зеленоградского городского округа, Правдино Краснознаменского городского округа, Краснолесье, Луговое, Покрышкино, Пригородное, Пушкино Нестеровского городского округа, Ижевское Светловского городского округа, Вишневка, Городково, Громово, Красное, Мысовка, Поддубье, Приозерье, Прохладное, Яснополянка Славского городского округа.

- В 2014 году в проект по устранению цифрового неравенства попали населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек, - прокомментировал новость технический директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Федосов. - Такое решение было принято властями на федеральном уровне. В Калининградской области таких сел 127. Чтобы увеличить охват населения интернетом, в данный момент рассматривается вопрос о включении в программу сел с численностью от 100 до 250 человек.

Всего за время реализации проекта в Калининградской области уже создано 97 точек коллективного доступа в сеть интернет, и для этого построено более 500 километров волоконно-оптических линий связи. По данным «Ростелеком», трафик в точках Wi-Fi только за последний год вырос в три раза.

Известно, что бесплатный Wi-Fi в рамках федерального проекта до конца этого года появится еще в 30-ти населенных пунктах Калининградской области.