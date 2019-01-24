2019-01-24T14:56:49+03:00
Общество

В Калининграде осудили виновных в гибели рабочего на Северном вокзале

На скамье подсудимых оказались главный инженер и прораб подрядной организации
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели рабочего от удара током на северном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, трагедия произошла 23 июня 2017 года. Двое рабочих переустанавливали один из листов поликарбоната, а также монтировали направляющие для устройства кровли. Один из рабочих коснулся металлической планкой контактной сети, которя находилась под напряжением. От удара током мужчина скончался на месте происшествия.

На скамье подсудимых оказались главный инженер и прораб подрядной организации. Суд установил, что они допустили ряд нарушений правил безопасности при проведении строительных работ.

В результате главного инженера приговорили к двум годам одному месяцу лишения свободы, прораба – к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

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