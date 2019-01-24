В Пионерском жители расстреливали шары на главной елке из пневматического ружья

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-24T14:59:16+03:00

По мнению представителей администрации, наблюдавшие за нарушителями граждане сознательно не доложили об этом

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В Пионерском рабочие, заканчивая демонтаж новогоднего убранства города, обнаружили, что не все елочные шары находятся в том же виде, что и месяц назад.

- Кроме традиционной грусти по окончившемуся празднику огорчает еще и то, что многие красивые (и прямо скажем – не дешевые!) елочные шары не украсят город на будущий год, - заявили по этому поводу в пресс-службе администрации города. - Потому что кто-то из наших сограждан решил, что расстрелять украшенные елки из воздушки – это весело. А другие граждане, которые слышали, а может быть, даже видели этих вандалов – промолчали.

Вооруженных пневматическим ружьем жителей администрация обвинила и в порче фонарей на променаде.

- Нередко администрацию городского округа и руководство МКУ «Заказчик» упрекают за то, что не горят фонари на променаде и в Сосновом бору. Сообщаем: перед новогодними праздниками их пришлось ремонтировать и заменять комплектующие по той же самой причине – вандалам в руки попалось ружье, а мысль о том, что их же землякам придется передвигаться в темноте, в глупых головах не возникла, - добавляет пресс-служба.