2019-01-24T15:03:52+03:00
Общество

Региональный оператор по вывозу мусора открыл офисы в четырех городах области

Виктор Сергеев
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Региональный оператор по вывозу мусора «Единая система обращения с отходами» открыл четыре представительства в четырех городах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Представительства «ЕССО» теперь работают в Багратионовске, Гусеве, Озерске и Славске. Сотрудники предприятия принимают всех, у кого появляются вопросы, дают необходимые жителям разъяснения. Офисы обслуживают как физических, так и юридических лиц.

Также в офисах организован прием документов для заключения договоров по юридическими лицам и сведений от физических лиц для актуализации расчетных данных.

Адреса отделений. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Адреса отделений.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

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