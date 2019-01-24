Региональный оператор по вывозу мусора открыл офисы в четырех городах области
Региональный оператор по вывозу мусора «Единая система обращения с отходами» открыл четыре представительства в четырех городах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Представительства «ЕССО» теперь работают в Багратионовске, Гусеве, Озерске и Славске. Сотрудники предприятия принимают всех, у кого появляются вопросы, дают необходимые жителям разъяснения. Офисы обслуживают как физических, так и юридических лиц.
Также в офисах организован прием документов для заключения договоров по юридическими лицам и сведений от физических лиц для актуализации расчетных данных.
Адреса отделений.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области