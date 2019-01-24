2019-01-24T15:07:04+03:00
Общество

Председатель общества охотников: Для охраны угодий Калининградской области от браконьеров мало людей

Александр КАТЕРУША
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Олег Белкин.Олег Белкин.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ситуации с Роминтенской пущей надо разбираться, считает председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин. Об этом он сказал «Комсомолке», отметив, правда, что нужны конкретные примеры и случаи.

Накануне губернатору пожаловались на браконьеров в Роминтенской пуще в Нестеровском районе. Антон Алиханов пообещал разобраться.

- Браконьеры есть, они никуда не делись. Тепловизоры, которыми обладают браконьеры, мы называем их маргиналы в охоте, им здорово помогают. Нарушителей поймать достаточно сложно. А чтобы это сделать, нужны практически целые спецоперации с привлечением полиции и ГИБДД. В тепловизоры браконьеры могут увидеть не только животных, но и людей. Увидеть и отойти. Правда, сейчас структуры, которые занимаются охраной, тоже обеспечиваются такими приборами, - говорит Олег Белкин. - Но с моей точки зрения недостаточно людей для полноценной охраны всех охотничьих угодий Калининградской области. Два-три человека на один административный район – ну, сколько они смогут выдержать без сна? Ведь браконьерство это в основном ночное занятие. У людей все равно есть ограниченность в топливе, во времени. Это конечно сказывается.

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