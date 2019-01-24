В Гвардейске пятерых водителей оштрафовали за перевозку детей без удерживающих кресел

СЕГОДНЯ 15:19 2019-01-24T15:20:17+03:00

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В Гвардейске прошла акция «Ребенок главный пассажир», в ходе которого инспекторы ГИБДД выявляли нарушения правил перевозки детей. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инспекторы останавливали автомобили около детских садов. За время проведения акции были выявлены пять водителей, которые перевозили своих детей без специальных детских удерживающих кресел.

Всех их привлекли к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает назначение административного штрафа в размере 3000 рублей.