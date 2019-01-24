2019-01-24T15:26:31+03:00
Общество

В Калининграде домработница обокрала квартиру на 150 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В отдел полиции Центрального района пришла расстроенная 40-летняя калининградка. Женщина рассказала, что из ее квартиры украли золото и планшетный компьютер на 150 тысяч рублей.

Правоохранители первым делом установили, кто имел доступ в жилище, а также провели поквартирный обход. Вскоре стало понятно, что к краже причастна 45-летняя домработница.

- В ходе обыска у нее изъяли планшет. Что касается золотых изделий, их она успела продать, - рассказали в полиции.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража», женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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