2019-01-24T15:37:05+03:00
Звезды

В Музей янтаря 25 января бесплатно пустят Татьян и студентов

Акцию приурочили к Дню студенчества
Александр КАТЕРУША
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На выставке «Кабарда. От древности до наших дней».На выставке «Кабарда. От древности до наших дней».Фото: Александр КАТЕРУША
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В пятницу 25 января все Татьяны и студенты любых отделений смогут посетить Музей янтаря бесплатно. Как сообщает пресс-служба учреждения культуры, традиционная акция пройдет в честь Дня российского студенчества или Татьяниного дня.

Отмечается, что для бесплатного входа в музей всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам – студенческий билет.

В этот день посетители смогут осмотреть основную экспозицию музея и временную выставку «Кабарда. От древности до наших дней», которая посвящена истории и богатейшей культуре адыгов (черкесов). Это выставка произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства из собрания Национального музея Кабардино-Балкарской республики.

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