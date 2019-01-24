Предварительное слушание по делу Рудникова и Дацышина перенесли на февраль

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-24T15:51:33+03:00

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Предварительное слушание по делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, назначенное в этот четверг, было отложено. Новое слушание назначено на 14 февраля, говорится на сайте Московского районного суда Санкт-Петербурга.

Напомним, издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева.

По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у начальника регионального управления СК Виктора Леденева. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева». Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления.