В Калининграде вооруженный ножом мужчина пытался ограбить магазин
В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Красносельской. В мясную лавку вошел вооруженный ножом мужчина, который отобрал у продавщицы разделочный нож.
- С помощью более внушительного оружия, мужчина, угрожая продавцам и покупателям, похитил в соседнем магазине куртку. При попытке похитить плед из другой торговой точки, злоумышленник получил отпор от продавщицы, которая вырвала из рук мужчины товар, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего и поместили его в ИВС. На него завели уголовное дело по статье «Разбой»
«В радиусе преступных перемещений