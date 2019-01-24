В Калининграде вооруженный ножом мужчина пытался ограбить магазин

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-24T16:07:51+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Красносельской. В мясную лавку вошел вооруженный ножом мужчина, который отобрал у продавщицы разделочный нож.

- С помощью более внушительного оружия, мужчина, угрожая продавцам и покупателям, похитил в соседнем магазине куртку. При попытке похитить плед из другой торговой точки, злоумышленник получил отпор от продавщицы, которая вырвала из рук мужчины товар, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего и поместили его в ИВС. На него завели уголовное дело по статье «Разбой»

«В радиусе преступных перемещений