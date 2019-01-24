В трех поселках Гурьевского района до 17:00 не будет света

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-24T16:21:43+03:00

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В Гурьевском районе – очередное отключение электричества. Примерно в 11:00 в редакцию «Комсомолки» обратились жители поселка Малое Исаково, сообщившие, что в их доме нет света. Позже оказалось, что аварийное отключение электроэнергии произошло в трех поселках Гурьевского городского округа.

- По информации ЕДДС города Гурьевска до 17:00 в поселках Васильково, Малое Исаково и Невское не будет света, - сообщила пресс-служба администрации. - Ремонтная бригада устраняет неисправность.

Напомним, последнее продолжительное отключение электроэнергии произошло в Гурьевском районе 1 по 3 января этого года. По информации, предоставленной «Янтарьэнерго» обрыв сетей спровоцировали дождь, мокрый снег и шквалистый ветер.