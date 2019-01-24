2019-01-24T16:25:07+03:00
Общество

В Черняховске концессионер построит две котельные

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске инвестор построит две газовые котельные и три участка тепловых сетей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее концессионное соглашение было заключено накануне.

Концессионер - ООО «Газовая тепловая компания-2» за свой счет построит объекты теплоснабжения и будет эксплуатировать их по установленным региональными властями тарифам.

Новые котельные будут построены до 2020 года. Это позволит вывести из эксплуатации одну котельную, работающую на мазутном топливе, а также реконструировать две действующие котельные с тепловыми сетями.

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