В Черняховске концессионер построит две котельные
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске инвестор построит две газовые котельные и три участка тепловых сетей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее концессионное соглашение было заключено накануне.
Концессионер - ООО «Газовая тепловая компания-2» за свой счет построит объекты теплоснабжения и будет эксплуатировать их по установленным региональными властями тарифам.
Новые котельные будут построены до 2020 года. Это позволит вывести из эксплуатации одну котельную, работающую на мазутном топливе, а также реконструировать две действующие котельные с тепловыми сетями.