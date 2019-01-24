На окраине Калининграда рейсовый автобус на гололеде развернуло поперек дороги
Фото: Александр ЗверевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На окраине Калининграда едва не произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел около Чкаловска. На скользкой дороге автобус занесло и развернуло поперек дороги. Ехавшим следом водителям удалось избежать столкновения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.