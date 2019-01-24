2019-01-24T16:47:00+03:00
Общество

На окраине Калининграда рейсовый автобус на гололеде развернуло поперек дороги

Виктор Сергеев
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Фото: Александр ЗверевФото: Александр ЗверевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На окраине Калининграда едва не произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел около Чкаловска. На скользкой дороге автобус занесло и развернуло поперек дороги. Ехавшим следом водителям удалось избежать столкновения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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