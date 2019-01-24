В Калининградской области вырастили 10 млн тюльпанов, которые отправят в регионы

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-24T17:07:13+03:00

Наши цветы поставят в магазины к 8 марта

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В Калининградской области вырастили 10 миллионов тюльпанов для продажи в различные регионы России. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил в Интаграме.

«В этом году 10 миллионов срезанных цветов поставит компания «Калинково» из Гвардейского района Калининградской области в российские регионы от Алтайского края до Москвы и Санкт-Петербурга», - написала Антон Алиханов.

Отметим, из Калининградской области уже на протяжении нескольких лет вывозят на продажу цветы в регионы РФ. Калининградские тюльпаны получают в подарок на 8 марта женщины Москвы, Питера и других городов страны.