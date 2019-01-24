В калининградскую «Балтику» перешел нападающий из ФК «Томь»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-01-24T17:39:12+03:00

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В Калининградскую «Балтику» перешел нападающий Илья Кузьмичев, ранее выступавший в ФК «Томь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник питерского футбола начал свою карьеру в 2009 году. Выступал за: «Спартак» (Кострома), ФК «Псков-747», ФК «Тосно», «Химик» (Дзержинск), ФК «Химки» и «Томь» (Томск).

В текущем сезоне в составе томского клуба Кузьмичев принял участие во всех 24 играх Первенства ФНЛ.

Контракт с Ильей Кузьмичевым заключен на два с половиной года.