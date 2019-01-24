Прокуратура требует отремонтировать разваливающийся понтонный мост в Славском районе

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-24T17:44:26+03:00

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Прокуратура потребовала восстановить понтонный мост в поселке Мысовка Славского района. После публикации в «Комсомолке» о жителях, которые не могут перебраться на противоположный берег без риска для жизни из-за подтопленного моста, прокуратура провела проверку.

Было установлено, что металлический мост включен в реестр муниципальной собственности Славского городского округа, однако до настоящего времени на учет в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской области» не поставлен, из-за чего не проводится проверка его технического состояния и безопасности при эксплуатации.

Кроме того, в ходе осмотра моста установлено, что металлический понтонный мост через реку Разлив в Мысовке не соответствует указанным требованиям, находится в неисправном рабочем состоянии и не обеспечивает безопасность людей и транспортных средств: понтоны проржавели, заполнились водой и находятся в полузатопленном состоянии. Нет у моста ни спасательных, ни противопожарных средств.

В итоге, прокурором района направлено исковое заявление в суд, которое обязывает администрацию поставить мост на учет и организовать его безопасную эксплуатацию.