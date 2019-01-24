В Калининградском зоопарке покажут купание тапиров

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-24T17:48:04+03:00

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Купание самки гигантского муравьеда по кличке Кайя в Калининградском зоопарке вызвало большой интерес. Забавное видео резвящегося в воде зверя смотрели и в Инстаграме «Комсомолки».

На этот раз зоопарк задумал устроить показательное купание тапиров. Мыть животных в присутствии публики будут в субботу 26 января начиная с 11:00 в их зимнем павильоне. В этот же день собираются еще раз искупать муравьеда.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, комментировать происходящее и отвечать на ваши вопросы будет главный зоолог учреждения Светлана Ярова.

Зимний вольер тапиров и навес у вольера муравьедов не очень вместительны. Зрителей просят с пониманием отнестись к возможной тесноте. Если конечно будет много желающих посмотреть на водные процедуры.

Интересно, что тапиры — лесные животные. Но они обожают воду. Хотя многие из них живут в лесах на суше, тапиры, обитающие вблизи рек и озер, проводят много времени в воде и под ней, питаясь мягкими водорослями, прячась от хищников и просто купаясь.