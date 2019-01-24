В пятницу в Калининграде назовут лучшего студента

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-24T17:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 25 января, состоится награждение победителей областной премии «Студент года – 2019». Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства

Также в рамках мероприятия состоится областной фестиваль творчества студенческой молодежи Калининградской области «Битва талантов». Представители вузов покажут театрализованную концертную программу, которая отражает специфику образовательной организации и региона.

Мероприятие пройдет в музыкальном колледже им. С.В. Рахманинова по адресу: ул. Фрунзе, 4. Начало в 17:00. Вход свободный.