Безработный калининградец украл из автосервиса 200 метров провода
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В Правдинском районе полицейские раскрыли кражу из автосервиса. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью неизвестный отжал жалюзи ворот, проник в помещение и похитил 200 метров электрического провода. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность вора – им оказался ранее судимый 30-летний безработный. При допросе он пояснил, что провода он продал, а полученные за них деньги пропил.
На него завели уголовное дело по статье «Кража».