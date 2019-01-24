Полицейские задержали налетчиков на продуктовый магазин под Гвардейском

СЕГОДНЯ 21:15 2019-01-24T21:15:23+03:00

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В Гвардейском районе задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне вечером в поселке Комсомольск трое забежали в продуктовый магазин, брызнули газовым баллончиком в лицо продавцу и забрали кассовый аппарат, в котором было 12 тысяч рублей. После они скрылись с места происшествия на машине.

Получив сообщение о нападении, сотрудники ДПС остановили в поселке Тумановка «Ауди».

- Кроме водителя, в машине находились еще двое мужчин. Инспекторы ГИБДД в ходе досмотра салона иномарки, под пассажирским сидением обнаружили травматический пистолет, а в багажнике были спрятаны подложные регистрационные знаки. Госавтоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, - сообщили в пресс-службе УМВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».