В Гурьевске уничтожат алкоголь стоимостью 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-25T07:37:35+03:00

Спиртное изъяли из магазина, в котором торговали без лицензии

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выяснили, что в одном из продовольственных магазинов Гурьевского района незаконно торговали крепким алкоголем. 64-летний предприниматель хранил и продавал спиртное без лицензии в собственном магазине.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, с места происшествия была изъята спиртосодержащая продукция на сумму свыше 100 тыс рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 2 млн рублей. Алкогольную продукцию без лицензии суд постановил уничтожить.